Mostra personale di Maraboshi: 'Segni, codici e vastità circoscritte' allo spazio Menhir

‘Segni, codici e vastità circoscritte’ è il titolo della mostra personale che Maraboshi presenterà oggi (con vernissage alle 18) e domani nello spazio Menhir di via Manzoni 51, con entrata libera.

"Amo governare il caos e seguire il mio sentire estetico – dice l’artista – il mio segno duale diventa un codice che affluisce nella mia definizione iperbolica ed ossimorica di ‘vastità circoscritte’. Chiaramente quando parlo di vastità mi riferisco alla rex estensa di Cartesiana memoria o alle meravigliose parole shakespeariane ‘se pensier fosse la mia carne stanca l’empia distanza non m’arresterebbe, saprei arrivare gli spazi annientando dai limiti del mondo sino a te’.

Mi cibo di poesia e di parole evocative che cerco di tradurre in opere formali dal punto di vista della struttura pittorica nelle quali però cerco di circoscrivere l’informale e giocarci. Ogni quadro è per me come una creatura che libero nel mondo, portatore di frammenti della mia anima".