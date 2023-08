Mostra mercato Orti di Pignone: Tipicità e Degustazioni a Pignone

Un weekend all’insegna delle patate in occasione della tradizionale Mostra mercato Orti di Pignone. Una raccolta che potrebbe essere definita un vero boom. Basti pensare che una sola famiglia della vicina Casale ne ha raccoltre 400 quintali. Fiera iniziata nel tardo pomeriggio di ieri proseguirà per tutta la giornata di oggi. Una manifestazione che ogni anno richiama oltre otto mila persone e tanti buongustai. Un appuntamento curato dal presidente della Pro Loco Luca Barilari in sinergia con il vicesindaco e presidente Croce Verde Raffaele Rossi. Entrambi si avvalgono del supporto di oltre 200 volontari tra cui molti giovanissimi. Il sindaco, Ivano Barcellone, coglie anche l’occasione per ringraziare le istituzioni e i volontari impegnati in questi due giorni. Un borgo medioevale che per l’occasione assumerà una forma circolare per effetto della dislocazione dei 13 punti di ristorazione: Al Ponte Vecchio focaccette di grano ed altro; in piazza l’Aib propone i dolci; nel Poggio dell’Aia Salsicce e fagioli con trippa in umido; Assergi propone gli arrosticini, nell’Aretta Pane fritto e minestrone. Mentre in via Superiore Verdure ripiene e pane abbrustolito e altro. In via Campanile gnocchi di patate e polenta, patate al forno con salsicce. Alla Cantina di Tillio Frittelle di Baccalà, Casale propone Mesciua e salsicce alla piastra, Punto caffè Piazza, con caffè e birra. All’Azienda Agricola La Via del Sale torte di verdure e focaccia di patate, alla Trattoria Medinelli menù tipico, alla Caffetteria Bistrot Il Castellaro torte di verdure e riso. Per queste giornate vietato l’accesso ai v eicoli

Euro Sassarini