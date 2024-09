Mostra dedicata a Byron

Per celebrare il bicentenario della morte di un grande poeta inglese e il 70° del Premio LericiPea, il Castello di Lerici ospiterà da domani al 31 ottobre, la mostra ‘Lord Byron nel Golfo dei Poeti’, evento voluto e promosso dal Comune di Lerici e dall’associazione Premio LericiPea Golfo dei Poeti. "L’eredità di questi grandi artisti permea la nostra quotidianità e il nostro patrimonio" commenta il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti. Per l’occasione, saranno esposti nelle sale due busti realizzati dal celebre scultore toscano Lorenzo Bartolini: in marmo, il ritratto di Lord Byron, in gesso, quello della contessa Teresa Gamba Guiccioli; entrambi provenienti da Firenze e patrimonio delle Gallerie degli Uffizi.

"In questo modo – afferma la curatrice Lucilla Del Santo – Byron e uno dei suoi più grandi amori, saranno nuovamente e ‘idealmente’ riuniti nel Golfo dei Poeti!". L’omaggio al grande romantico inglese propone inoltre un approfondimento artistico-letterario con una serie di preziosi oggetti legati alla vita del poeta, provenienti dalla collezione privata del professor Vincenzo Patanè (uno dei massimi esperti italiani del ‘personaggio’ di Byron), tra cui figurano una litografia della stanza del Lord a Palazzo Mocenigo, un busto vittoriano in porcellana Parian del poeta e rare edizioni delle sue opere, come la prima di ‘Poems by Lord Byron’. Nella sala proiezioni del Castello, un prezioso ricordo del Manfred di Carmelo Bene del 1978. Infine, ‘un’incursione nella contemporaneità’, grazie al contributo degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara – seguiti dalla professoressa Agnese Leone e dal giovane e noto fumettista Alessandro Tota – che hanno realizzato più di trenta tavole ispirate alle opere e alla vita del poeta, che porteranno, nell’idea della curatrice, al primo fumetto italiano interamente dedicato al personaggio di Lord Byron da presentare in anteprima al Lucca Comics. "Ho ritenuto importante la collaborazione con l’Accademia di Carrara – prosegue Del Santo –, non solo per testimoniare quanto ancora le tematiche, la vita, le opere, il pensiero di Byron siano attuali e condivisi dai giovani, ma anche come omaggio al grande ‘apuano’ Enrico Pea, di cui il nostro premio di poesia porta il nome". L’inaugurazione di domani si svilupperà dalle 18. Sarà presente anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Marco Magi