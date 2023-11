Morto Bianchedi grande tecnico dell’atletica

A 94 anni ci ha lasciato uno dei più grandi tecnici dell’atletica spezzina, Odoardo Bianchedi (nella foto). Oltre ad essere stato un valente docente di educazione motoria ed aver insegnato a generazioni di alunni ai geometri Cardarelli, di cui è stato per le sue doti organizzative per decenni vice dirigente, ha avviato all’atletica tanti giovani formando e seguendo atleti del calibro di Alessandro Brogini, decatleta, alle olimpiadi di Mosca e campione italiano nel 1981 e detentore primato italiano nell’88. Bianchedi aveva iniziato con la società Fitram poi alla Cassa di Risparmio, all’Atletica Sarzana per finire seguendo come tecnico esterno nella Duferco atleti del calibro di Lorenzo Delle Fave, Lorenzo Ricchetti, Chiara Commone, Simone Sommovigo, Elisa Carabelli.