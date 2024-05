Morto a 102 anni Luigi Romani. Ammiraglio che ha tramandato le storie della marineria italiana

E’ stato per anni l’uomo del mare tramandando poi, una volta riposta l’alta uniforme, le storie e leggende della marineria italiana nei suoi tanti incontri e presentazioni svolte nel suo nuovo impegno nel mondo della cultura. Si è spento alla bella età di 102 anni l’ammiraglio Luigi Romani (nella foto), una figura storica e conosciutissima non soltanto nella nostra Provincia. Abitava da anni in via Provinciale nella frazione di Romito Magra ma le sue origini sono lericine. E’ nato infatti nel Golfo dei Poeti nel 1922 e dopo aver completato gli studi superiori al liceo classico "Costa" di Spezia ha iniziato la sua decorata carriera militare ricoprendo anche il ruolo di comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto negli anni Ottanta. Dopo il liceo ha frequentato l’Accademia Navale di Livorno nel 1944 e, come spesso ricordava con grande vanto, ha avuto il privilegio di navigare sia sulla Cristoforo Colombo che sull’Amerigo Vespucci, le navi scuola della Regia Marina e Marina Militare. Dopo gli imbarchi sugli incrociatori Duca degli Abruzzi, Carabiniere e Grecale è passato alla Capitaneria di Porto e il suo primo incarico è stato proprio a Spezia per passare successivamente ai porti di Viareggio e Genova. Tra i tanti incarichi di prestigio ha servito come ufficiale superiore addetto al Sottosegretario di Stato della Marina Mercantile l’onorevole e ammiraglio Luigi Durand de La Penne inoltre ha svolto un ruolo decisivo nella creazione del corpo della Guardia Costiera.

L’ammiraglio Luigi Romani è ricordato inoltre come figura molto legata al mondo della cultura. Ha scritto su diverse riviste, dalla letteratura all’opera lirica, diventando presidente della Società dei Concerti della Spezia e dell’Accademia di Marina dei Cavalieri di Santo Stefano con sede a Pisa? e infine collaboratore dell’Università della Terza Età di Lerici. La scomparsa di Romani è stata ricordata dalla società marittima di mutuo soccorso di Lerici presieduta da Bernardo Ratti che nell’esprimere le condoglianze ha rimarcato il forte legame dell’ammiraglio con Lerici.

Cordoglio anche da parte di Pierluigi Peracchini a nome dell’amministrazione comunale spezzina e della senatrice Stefania Pucciarelli. Anche a Romito Magra dove era molto conosciuto e stimato per il suo modo elegante e gentile di confrontarsi con i compaesani la notizia della scomparsa dell’ammiraglio è stata colta con grande commozione.

Massimo Merluzzi