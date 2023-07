Moonland, tocca ai Santi Francesi I vincitori di X Factor a Sarzana

Sarà una settimana a tutta musica per la città. Un percorso di note e artisti che accompagneranno fino alla lunga notte della festa di Sarzana prevista venerdì 21 luglio. Stasera sul palco di piazza Matteotti si esibisce il duo i Santi Francesi composto da Alessandro De Santis (voce e chitarra) e Mario Francese (tastiere, synth e basso) accompagnati alla batteria da Daniel Fasano, ex componente del gruppo dei "dAri" . Il concerto era inizialmente previsto, con biglietti a pagamento, nella piazza d’armi della Fortezza Firmafede ma è stato poi trasferito nella piazza centrale cittadina e sarà a ingresso gratuito. I biglietti già acquistati in prevendita dunque verranno rimborsati. Insomma una settimana "calda" anche per gli appassionati della buona musica. Dopo l’entusiasmo degli oltre 3 mila spettatori che hanno cantato e applaudito la magia dei virtuosismi del cantautore californiano Ben Harper e dei suoi "Innocent Criminals" il Festival Moonland Music Art organizzato dall’associazione Bluesin con il patrocinio del Comune di Sarzana questa sera, martedì, è la volta del duo dei Santi Francesi. I due giovani sono arrivati al successo con una lunga gavetta, consumata tra un club e l’altro in giro per l’Italia e la partecipazione a numerosi concorsi. La vittoria dell’ultima edizione del talent televisivo X Factor ha fatto solo da detonatore per due ragazzi partiti dalla Provincia di Ivrea con il sogno nel cassetto di vivere di musica. Le due esperienze televisive, prima a Amici e successivamente a X Factor, gli hanno aperto la strada della popolarità. Con l’ultimo singolo dal titolo "La Noia", il sentimento della noia si nobilita, assumendo il valore positivo di ripiegamento dell’animo, l’alternativa per trasformare il vuoto in un’esperienza di meraviglia. Presenteranno il loro lavoro dal titolo "Fieri" uscito dopo il successo a X Factor che include i signoli "Non è così male" e "Spaccio". La quinta edizione del Festival Moonland prosegue mercoledì con la voce di Alice che interpreta il ricordo del maestro Franco Battiato e venerdì sera con Mario Biondi che si esibirà in piazza Matteotti in occasione della Notte Bianca organizzata in città in occasione del "compleanno" di Sarzana. Il concerto del musicista siciliano sarà a ingresso gratuito. Massimo Merluzzi