Montemarcello. Stop ai lavori

L’intervento nel borgo è alla fase conclusiva. Nei prossimi giorni verrà conclusa la riqualificazione del percorso pedonale e della piazzetta di via Nuova a Montemarcello. Gli interventi principali sono terminati prima di Natale lasciando soltanto le ultime rifiniture. L’intervento, dal costo di 50 mila euro, è stato interamente finanziato nell’ambito del PNRR e realizzato dalla ditta Scamoter. L’area interessata alla riqualificazione è quella che collega il parcheggio pubblico di via Nuova con l’ex scuola e via Don Callisto De Marchi.