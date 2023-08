Montagna, solitudine e Framura: ‘La felicità del lupo’ di Paolo Cognetti

Un libro intimo, delicato, che parla di amore, di montagna e della ricerca della felicità. Un libro che, usando le parole dello scrittore durante l’incontro al Circolo dei Lettori di Torino, "mette insieme i ricordi, le esperienze, le persone incontrate. Per il resto, è tutta vita di questi ultimi anni in montagna". ‘La felicità del lupo’ di Paolo Cognetti verrà presentato oggi, alle 21.30, in piazza della Chiesa in località Costa di Framura, con entrata libera. L’autore dialogherà con Mauro Bersani, editor Einaudi. È la storia di Fausto, rifugiato in montagna perché voleva scomparire, e di Silvia, che sta cercando qualcosa di sé.