Monfroni lancia l’attacco all’impianto di rifiuti: "La Provincia si muova"

La consigliera provinciale Camilla Monfroni (Pd, assessore ad Arcola) ha presentato un’interpellanza sull’impianto di trattamento rifiuti alle Pianazze, puntando in primis sul "piano di gestione dei rifiuti approvato dal consiglio provinciale nel 2003, che prevede criteri escludenti per la localizzazione di impianti di rifiuti che non possono garantire una fascia di rispetto di almeno 200 metri con le abitazioni, come questo caso". Il secondo aspetto riguarda "le autorizzazioni di impianti esistenti che apportano modifiche superiori al 10% dei parametri approvati, da trattare come nuovi impianti". Nell’interpellanza Monfroni spiega come il passaggio dall’autorizzazione originaria a precedenti gestioni e successive determinazioni abbiano "modificato le tipologie e le quantità di rifiuti gestiti. I residenti hanno iniziato a manifestare, organizzando un comitato di protesta. Non si comprende come la Provincia che regge l’Ato rifiuti non si sia mai attivata, anche a seguito di osservazioni e denunce di cittadini e Comune di Arcola" che nel 2023 ha proposto per l’impianto due scenari alternativi: la ricollocazione o una completa riqualificazione del sito.