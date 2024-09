Mondocane! Che musica

"Questo ep è un punto di arrivo e allo stesso tempo un punto di partenza, perché ci consente di guardare con gioia e orgoglio a come eravamo e siamo diventati e dedicarci con entusiasmo a quello che vogliamo essere. Il minimo comune denominatore rimane sempre lo stesso: divertirci a scrivere canzoni e suonarle dal vivo". Il duo Mondocane! – progetto di Luca Bassano e Davide Bertagna – presenta l’omonimo ep (con l’etichetta Needa Records), che racconta la prima fase della sua storia, quella degli ultimi tre anni, che ha visto alternarsi i due musicisti tra numerosi palchi live italiani. Un disco che racchiude le canzoni pubblicate fin ora e due inediti. L’ep racconta l’essenza del duo: voglia di sperimentare e mescolare suoni differenti. La loro anima rock si incontra e scontra con quella più elettronica. Il risultato è un mix di brani indie rock attraversato da synth intrapredenti. Il singolo che più di tutti trasmette questo mood è la title track, mentre in ‘Nuvole in viaggio’ dove la parte indie si fa più prepotente. Nell’inedito ‘Outune’, il sound alternative rock abbraccia i suoni sintetici anni 80, ‘Fernando’ invece racconta l’anima più cantautoriale dei Mondocane! seppur l’elettronica continui a farla da padrona.

Il secondo inedito ‘Flash Back Triple Delay’ è un mix di rock ed elettronica. Essendo una band materica, che usa gli strumenti e i suoni piegandoli all’esigenza delle canzoni, ha avuto l’esigenza di chiudere il cerchio facendo uscire un supporto fisico della loro musica. Infatti questo l’ep sarà rilasciato, non solo nelle piattaforme online, ma anche su cd. Inoltre, in tutti i brani c’è la presenza del terzo componente occulto di Mondocane!, Doctor M. aka Paolo Mirabelli, musicista e arrangiatore con cui Luca e Davide collaborano da anni e il cui suono di basso è diventato oramai un tratto distintivo della band. Un gruppo indietronic formato nel 2019 dalle ceneri della band alternative rock Desad. Dell’anno successivo la pubblicazione del primo ep autoprodotto, che attira l’attenzione di diversi addetti ai lavori, tra cui Needa Records. Così il duo entra ufficialmente nel roster dell’etichetta. Il primo singolo dei Mondocane! esce a novembre 2022 con il titolo ‘Fernando’, accompagnato da un video girato dal direttore della fotografia Bassano. Il brano regala al gruppo una buona visibilità e nel giugno 2023 inizia un’intensa attività live.

Marco Magi