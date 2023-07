Monday big band Una serata swing

Domani sera alle 21.15, nello splendido scenario del Sagrato della Chiesa di Vezzano Capoluogo Superiore, concerto della Monday Big Band, composta da 16 elementi (4 sax, 4 trombe, 2 tromboni, pianoforte, basso, batteria, voce maschile e voce femminile). Ingresso libero. La Monday Big Band è un gruppo musicale spezzino costituitosi nei primi anni ’90 diretto dal maestro Umberto Marsilla, sarà un’occasione per ascoltare dal vivo brani un repertorio swing e american songs anni ’30 e ’40 con autori classici per big band come Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington. Il concerto, realizzato in collaborazione con il Gruppo Strumentale Hyperion, inaugurerà la 29ª edizione del festival provinciale “I luoghi della musica” realizzato col contributo di Fondazione Carispezia: 14 spettacoli in 12 comuni (Ameglia, Arcola, Bolano, Brugnato, Castelnuovo, Follo, La Spezia, Monterosso, Riomaggiore, Santo Stefano, Sesta Godano, Vezzano).