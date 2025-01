Molière al Civico. Incontro nel foyer

Dopo il successo di ieri sera, va in replica stasera, al Teatro Civico, ‘Il malato immaginario’, appuntamento della stagione di prosa al Teatro Civico. Con protagonisti Tindaro Granata e Lucia Lavia, con la regia di Andrea Chiodi, si inizia alle 20.45, mentre alle 18, con ingresso libero, la compagnia incontrerà il pubblico all’Urban Center con ingresso da via Carpenino nell’ambito della rassegna ‘Foyer’. L’incontro sarà moderato dal direttore artistico del Teatro Civico Alessandro Maggi. Sarà un ‘Malato immaginario’ onirico e irriverente quello firmato da Chiodi, divertente e contemporaneo nel portare in scena le vicende familiari dell’ipocondriaco Argante, circondato da medici inetti e furbi farmacisti, ben felici di alimentare le sue ansie per tornaconto personale. Info e biglietti (in vendita anche online sulla piattaforma Vivaticket), al botteghino del teatro, dalle 8.30’ alle 12 e dalle 18, al numero 0187 727521 o all’email [email protected].