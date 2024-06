Moggia rinuncia al consiglio comunale

La lista “Monterosso bene comune”, che ha amministrato Monteosso, in questi ultimi dieci anni, in seguito dell’esito della recente tornata elettorale, ha deciso di fare "un salto di qualità": ha dato vita all’Associazione culturale di impegno sociale e politico “Monterosso Bene Comune”. L’associazione è nata ufficialmente sabato scorso con un atto costitutivo sottoscritto da 14 soci fondatori, con l’intento di coinvolgere un numero sempre più ampio di persone che vogliano contribuire al bene comune di Monterosso.

"Nei dieci anni trascorsi, ho avuto il privilegio di servire a tempo pieno, e in modo esclusivo, la nostra comunità – spiega l’ex sindaco Emanuele Moggia – Con tutte le mie energie, ho perseguito un progetto politico e culturale di comunità ideale che ho sempre inteso dovesse andare al di là della mia persona e costituire patrimonio comune dei monterossini. Sono da sempre convinto che la vera e buona politica sia fatta di dedizione a ideali e alla loro realizzazione a beneficio delle generazioni presenti e future, e non di protagonismi personali. In nome di tale visione, e anche per consentire a nuove leve di raccogliere il mio testimone e di poter proseguire con rinnovata energia nel ruolo di amministratori, ho deciso di rinunciare alla mia carica di consigliere comunale". La posizione di Moggia è stata condivisa da tutti i componenti della lista “Monterosso bene comune” "con i quali continuerò a lavorare. È stata una scelta ponderata, nel rispetto dei 406 monterossini che ci hanno votato e di quelli che hanno esplicitamente scelto l’altra lista"

