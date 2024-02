Mod e punk anni ’90 a Valdilocchi. Allo Shake coi Mode e i Senzabenza

Sarà un tuffo negli anni Novanta e nei primi Duemila la serata in programma venerdì 9 alle 22 allo Shake Club della Spezia. Due band storiche, una mod e una punk, si alterneranno sul palco dell’Arci di via Valdilocchi i Made e i Senzabenza. Nuova reunion per la formazione capitanata dal frontman Diego Ballani, fra le più apprezzate in Italia del loro genere. Nati nel 1996 in un garage spezzino, in una scena imbevuta dei duelli fra i fratelli Gallagher e Damon Albarn e soci, i Made si permeano dell’eco delle sonorità brit pop aggiungendo un tocco retrò e strizzando l’occhio ai grandi classici.

Dopo una pausa, per la band, è di nuovo il momento di esibirsi di fronte al pubblico di casa, portando una ventata dall’Oltremanica, prima di lasciare il palco ai Senzabenza, pietra miliare del punk rock italiano e della scena indipendente tricolore. Con il loro impatto deflagrante fra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, hanno rivoluzionato e dato linfa nuova al punk nazionale, arrivando a farsi conoscere da leggende quali i Ramones – Joey Ramone ha coprodotto il loro album ’Deluxe’ –, fino a partecipare a importanti manifestazioni quali il ’New Music Seminar’ di New York.

La stampa a stelle e strisce li elogia, chiamandoli "rivelazione punk" dopo aver ascoltato il loro primo album ’Peryzoma’, e i successi continuano, con passaggi sugli schermi Rai e l’inserimento di alcuni dei loro brani nelle colonne sonore di pellicole cinematografiche capaci di sbancare il botteghino. Diventano gli alfieri del flower punk, nato in un’epoca rimasta dietro l’angolo, eppure lontana anni luce, sottofondo di vite fra musicassette, motorini, cellulari di prima generazione, con brani in inglese e in italiano.

Erano e sono punk, certo, ma con un segno diverso: più gioioso, più scanzonato, meno impegnato di quello conosciuto fino all’alba dei Nineties: hanno dovuto rompere una cortina per farsi conoscere, prima nel natio Lazio, con la capitale su tutte, per poi dilagare nel resto del paese. Dieci album, l’ultimo dei quali ’Punk/Pop Dilemma’, dello scorso anno, sono i capitoli di una storia che continua e che finalmente farà tappa nel Golfo. L’ingresso alla serata è riservato ai possessori di tessera Arci. Dopo il doppio live, chiuderà l’evento il dj set di Marcipet.

