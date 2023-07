Mitilicoltura in immagini A Barbera il primo premio

‘Il buon giorno si vede dal mattino‘ dello spezzino Marco Barbera ha vinto la V edizione del premio fotografico nazionale mitilicoltori della Spezia, ideato dalla Cooperativa mitilicoltori con il patrocinio di Regione e Comune e il contributo dell’Autorità di sistema portuale. Il premio still-life a Felice Minosa con la foto ‘Il cuore d’oro‘. Il primo classificato ha ricevuto, oltre a una targa ricordo, un assegno di mille euro. Al vincitore still-life un assegno di 500 euro. I quattordici fotografi in mostra, considerati tutti secondi ex aequo, hanno ricevuto una medaglia ricordo. Ai venti fotografi della mostra extra sarà consegnato un attestato di partecipazione. Intanto prosegue fino a settembre la mostra delle foto su Passeggiata Morin. Esposte sedici bellissime fotografie di grandi dimensioni, mentre altre venti più piccole sono esposte allo stand ‘4x4‘ dei mitilicoltori. Gli autori sono: Marco Barbera (La Spezia) Felice Minosa (La Spezia) ; Federica Marchesi (La Spezia); Rossella Priori (La Spezia); Piero Pitigliano (Livorno); Nadia Raggi (La Spezia); Mauro Baraldi (La Spezia)Marta Biuso (Roma; Ostia Lido) ; Paola Lenzi (La Spezia); Giancarlo Fabretti (Massa); Francesco Cagnazzo (Villafranca di Verona); Alessandro Cialdini (La Spezia); Luca Ruffoli (Piombino LI); Marco Baraldi (La Spezia); Vera Colovan (Pisa); Tiziana della Bona (Massa). Altre 20 fotografie sono state segnalate dalla giuria per essere esposte, sempre in Passeggiata Morin, nello stand 4x4. I segnalati sono: Daniela Trifoglio (Castelnuovo Magra); Matteo Bertetto (Bolano SP) - Gabriella Alibani (La Spezia); Tamara Bianchi (Marina di Massa); Chiara Vallarino (Savona); Cristina Mariotti (La Spezia); Giovanni Moglia (Cremona); Franco Pasquinelli (Lerici); Adriana Monti (La Spezia); Marina Busoni (La Spezia) - Adriano Boscato (Pove del Grappa) - Claudio Baroncini (Rovigo)– Valentina Tazzini (La Spezia); Maurizio Tromboni (Carrara); Gregorio Tommaseo (La Spezia) - Gian Marco Benedetto (La Spezia); Angelo Bertolucci (Viareggio); Niccolò Sobrito (Gessate); Daniele Raccis (Verucchio); Agnese Arcangeli (Porto Potenza Picena).