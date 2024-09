Missione speciale per lo spezzino Mazzoni

Missione umanitaria in Africa per il professionista spezzino Raffaele Mazzoni, rappresentante della Rb Chimica, che attraverso il marchio Vitrosteril commercializza le sue apparecchiature. L’azienda di cui Mazzoni fa parte ha partecipato al progetto Ohasis #83686 promosso dal governo americano per la donazione di apparecchiature di sterilizzazione all’ospedale pediatrico Mothers and Childrens Dar El Hanan di Gibuti. Si tratta nello specifico di sterilizzatrici a plasma di perossido di idrogeno per ferri chirurgici ed endoscopi e il sistema Helios di Surfacide, emettitore di Uv-c per la sterilizzazione ambientale. "La ratio – spiega Raffaele Mazzoni – è stata quella di fornire all’ospedale un impianto per la sterilizzazione ambientale molto avanzato e di una sterilizzatrice a perossido di idrogeno dedicata a particolari dispositivi medici pediatrici. Ci hanno scelto proprio perchè Rb Chimica con Il marchio Vitrosteril è particolarmente impegnata nella lotta contro il rischio di contagio in strutture sanitarie ed alla riduzione dove possibile dell’uso del monouso che oggi rappresenta un enorme problema di inquinamento ambientale e di sofisticazione alimentare. Con l’uso delle nostre tecnologie, si possono risterilizzare senza alcuna modifica morfologica-strutturale materiali e prodotti monouso e conservarli integri anche per cinque anni. Per noi è stato un onore poter partecipare al progetto statunitense Ohasis e fornire le nostre apparecchiature all’ospedale pediatrico di Gibuti". La consegna del materiale è avvenuta a Rammstein, nella base militare Usa.