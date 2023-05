Mirpò in scena nella ’Serie tv’ al Sunspace

La nuova rincorsa teatrale dei Mirpò per l’ultima tendenza moderna della narrazione: ‘Le Serie tv’. La compagnia spezzina guidata da Guglielmo Perez, attraverso l’improvvisazione teatrale e con l’aiuto di un pianista che improvviserà con la sua musica, costruirà e metterà in scena ‘in diretta’, stasera alle 21 al Sunspace di via Sapri, una serie televisiva in sette puntate. Tra una puntata e l’altra, il pubblico presente parteciperà alla costruzione della storia indicando il genere, il titolo, i colpi di scena e altre indicazioni che gli attori utilizzeranno per la costruzione della storia. ‘Series’ offre una ricerca, uno sguardo attento al modo che abbiamo di scegliere e vedere il mondo. "L’improvvisazione teatrale è implicitamente una critica alla società del ‘non-sapere’ – spiega Perez – . Basandoci sulla idea platonica di falsa ‘conoscenza’ del testo scritto, che a priori impone un dogma non confutabile, impossibile da criticare o approfondire per assenza dell’autore, cosi l’improvvisazione teatrale conduce il livello della relazione pubblico-attore ad un livello più interattivo e creativo, in cui vi è la possibilità di contatto diretto e scambio reciproco di vera conoscenza. L’improvvisazione teatrale può presentare moltissime fragilità ma senza dubbio nessuna esperienza teatrale riveste una tale mole di sfide per un singolo attore". ‘Series’ è divertente e rocambolesco, emozionante e coinvolgente. "Non c’è altro oltre l’abilità, al gusto dello stupire e intrattenere il pubblico. Come un gioco di prestigio che si offre ad un pubblico bambino. Vi aspettiamo numerosi!". L’evento è ad offerta libera e per avere informazioni (e anche per le prenotazioni) si può contattare l’email [email protected] o il numero 379 2007136.

marco magi