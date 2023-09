Minorenne violentata, incubo durante una festa: sotto accusa un ventenne

La Spezia, 29 settembre 2023 – L’accusa è pesante: avrebbe costretto una minorenne conosciuta durante una festa a subire atti sessuali. È quanto la procura della Spezia contesta a un ventenne dominicano: ieri mattina, in tribunale, si è tenuto l’incidente probatorio sull’episodio, che ha visto la ragazzina raccontare la propria versione dei fatti, ascoltata dal giudice per le indagini preliminari Mario De Bellis e dalla psicologa incaricata dal tribunale. Il fatto si sarebbe consumato oltre un anno fa, nell’estate del 2022, in un’area fluviale dell’entroterra Spezzino. Una zona che da anni, soprattutto nel periodo estivo, viene presa d’assalto da moltissimi giovani, diventata meta alternativa al mare, e spesso luogo di grigliate e feste. E proprio un gruppo di ragazzi aveva scelto una delle insenature del fiume per passare una giornata di festa e divertimento. In questo contesto si sarebbe consumato dapprima l’incontro tra il giovane e la minorenne, e poi la violenza nei confronti della ragazzina. Secondo una prima ricostruzione dell’episodio fornita agli inquirenti, la minorenne avrebbe conosciuto il giovane proprio a quella festa, con il ventenne che l’avrebbe poi costretta a subire atti sessuali in luogo appartato.

A distanza di oltre un anno, la vicenda è approdata nel tribunale cittadino, con la ragazzina che ha rievocato la vicenda nell’aula protetta del tribunale spezzino, ascoltata dalla psicologa, raccontando come si sarebbero svolti i fatti avvenuti in quel pomeriggio d’estate. Toccherà poi al pubblico ministero, all’esito delle risultanze che emergeranno dall’incidente probatorio, decidere se avviare l’azione penale chiedendo il rinvio a giudizio o, al contrario, archiviare il fascicolo a carico del ragazzo, ora indagato con la pesante accusa di violenza sessuale. Sulla vicenda , ovviamente, vige il più stretto riserbo da parte degli inquirenti. La minorenne è assistita dall’avvocato spezzino Giancarlo Rossetti, mentre il giovane originario della Repubblica dominicana si è affidato agli avvocati Valentina Righetti e Alessia Masini del foro della Spezia.