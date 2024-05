’Minerva in fiamme’ da Liberi Tutti

Verrà presentato oggi, a partire dalle 18.30, alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo, il nuovo libro di Susanna Raule, intitolato ‘Minerva in fiamme’ edito da Mondadori. Protagonista del romanzo è la psicologa e psicoterapeuta Minerva Blanc, che si ritrova con una paziente morta in un incidente, che a lei sembra tutt’altro che chiaro. Dopo il ciclo di romanzi del Commissario Sensi e la trilogia dei cantanti morti (Il club dei cantanti morti e Il detective fantasma) e le sceneggiature di vari fumetti (tre volumi di Ford Ravenstock: Specialista in suicidi, L’allegria dei naufragi, Verso Hamelin, il primo e terzo poi ripubblicati; il numero 131 di Dampyr dal titolo ‘Carnevale degli spettri’; ‘Inferno’) la scrittrice torna ad un genere che le piace molto. L’ingresso all’evento, durante il quale sarà Isabella Conte a dialogare con l’autrice, è libero. Ulteriori informazioni sull’appuntamento sono disponibili contattando il numero di telefono 0187 020576.