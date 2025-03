Minaccia gli agenti con una bottiglia

Uno sguardo di troppo, almeno secondo la sua personalissima interpretazione, ha fatto scattare la rabbiosa reazione che gli è costata la denuncia. Il protagonista è un ventenne dominicano che ha minacciato gli agenti della polizia municipale con una bottiglia di vetro, spalleggiato da diversi “amici“ che hanno circondato gli agenti. Per fortuna in soccorso del personale del comando, nel corso del servizio al quartiere Umbertino predisposto dal comandante Francesco Bertoneri (nella foto), sono arrivati i colleghi che hanno evitato che la situazione degenerasse pericolosamente.

La tensione è salita altissima quando gli agenti impegnati nel controllo di una vettura sono stati insultati da un giovane che li stava osservando sul marciapiede. Alla richiesta di spiegazioni sono stati minacciati con una bottiglia di vetro. Ma non solo. Il ragazzo ha chiamato in supporto alcuni connazionali che hanno circondato gli operatori. L’arrivo dei colleghi prontamente avvisati ha evitato qualsiasi pericolosa conseguenza. Il giovane però è stato identificato e accompagnato al comando di viale Amendola dove è stato foto segnalato in quanto privo di documentazi.

Dalla consultazione degli archivi informatici è emerso che il giovane, residente in città, è pregiudicato per gravi reati tra i quali violenza sessuale ed è già stato arrestato proprio dalla polizia municipale sempre per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Fatti per i quali sta scontando la pena della messa in prova. E’ stato nuovamente denunciato in stato di libertà.

Massimo Merluzzi