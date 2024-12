Michelstardter alla Skala

Una carrellata di eventi sotto le feste natalizie alla Skaletta Rock Club della Spezia, dove si alterneranno live, teatro, dj set e tanti momenti dedicati al divertimento delle feste. Si comincia domani, lunedì 23 dicembre, dove dalle 21.30 l’attore Jonathan Lazzini sarà protagonista di ’Una risata di meno’ Michelstardter – filosofo, scrittore e artista goriziano morto suicida a 23 anni nel 1910 – One Man Show, uno spettacolo da lui scritto, con le musiche di Emiliano Bagnato. Saranno le sue parole, scritte in un periodo in cui l’Europa andava verso la tragedia della Grande Guerra, a dare il la ad un monologo che passerà da Joker, King of Comedy e Quinto Potere sul filo di una linea tragicomica, quasi forzata. Uno spettacolo strutturato come se fosse un copione dell’attore/comico che deve andare in scena, con tanto di commenti e piani per arrivare a quello che vuole veramente: un’ultima stilettata verso il mondo prima di darsi la morte. Si cambierà mood la sera della vigilia, con la tombolata con Flospaguetty, cantautore tedesco-marolino che prenderà il via alle 22.30: aperta a tutti, seguita da karaoke e dj set che vedrà l’artista ai piatti, richiederà solo tre condizioni: portare monete, regali – possibilmente non nuovi – e vestiario in linea con le feste. Imperdibile la sera di Natale il grande classico con il dj set della "diggea" Manubi, mentre la sera di Santo Stefano andrà in scena il mini festival "Skaletta Night Christmas" una rock and roll night con Fox Conspiracy, Damnation gruppo torinese trash metal nato negli anni Ottanta e Utopia, formazione spezzina. I Fox Cospiracy, band dell’ex King Mastino Massimiliano Bertagna - insieme a Lorenz e Jac (chitarra e voce), Leo (batteria) -, presenteranno il loro Ep "I want to believe", uscito su tutte le piattaforme digitali: hard rock e rock and roll per questo supergruppo apuo-ligure che si è formato poco più di un anno fa, sulla scia di conoscenze fra musicisti di lungo corso, che si sono conosciuti on stage. Il concerto alla Skaletta sarà il primo di un nuovo tour che si svilupperanno in tutto il 2025, con la prima data nell’anno che sta finendo, il 28 al Blah Blah di Torino. Chiuderà questa lunga carrellata il live in set acustico dei Frostmoon Eclipse in "Dead and forever gone", il gruppo di Claudio Alcara, uno degli artisti di casa alla Skaletta, che con il suo gruppo si esibirà venerdì 27 dicembre alle 22. Ingresso riservato ai soci Arci.

Chiara Tenca