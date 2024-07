Metti una sera a cena. I ragazzi dell’esame 1978

Gli studenti del liceo "Parentucelli" di Sarzana si sono ritrovati per ricordare il periodo trascorso insieme dal 1973 al 1978. Una parte dei componenti della classe ha già raggiunto il traguardo della pensione e alcuni ne sono ormai a un passo. In realtà non si sono mai del tutto persi di vista ma rivedersi tutti insieme è stata una bella emozione, in particolare ricordando tanti insegnanti: da Giorgio Masetti e Pier Giorgio Grasso ma anche Giusti, Neri, Bertei e Daniele. E’ stata una bella serata di allegria e tante risate chiusa con la promessa di non far aspettare altri 46 anni prima della prossima cena. Li vediamo nella foto da sinistra in alto: Paolo Benacci, Gabriella De Rosa, Lorena Severgnini, Diego Bonati, Mario Quadrelli, Fabio Giannini, Mauro Faconti. Al centro da sinistra: Giovanna Corongiu, Marina Di Bono, Maria Rosaria Podestà, Don Maurizio Marchini, Roberto Argelà, Giovanni Perazzo. Accosciati: Giuseppe Sturlese, Gianni Frasca, Valter Chiappini e Giovanni Tori.