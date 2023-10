Mete spezzine in vetrina al Ttg. Cna e Confartigianato a Rimini: "Promuoviamo le nostre bellezze"

Cna Turismo e Confartigianato parteciperanno alla prestigiosa rassegna "Ttg Travel Experience" dedicata al turismo che si svolgerà da mercoledì 11 ottobre fino a venerdì 13 a Rimini. La rete Bella Liguria di Cna avrà un desk all’interno dello stand di Agenzia in Liguria, mentre nello spazio di Cna nazionale Turismo e Commercio si svolgeranno gli appuntamenti di B2B del desk Cna Liguria con tour operator internazionali e promozione dei percorsi esperienziali che interessano l’intera Regione. Al box riservato a Confartigianato La Spezia e nello stand di Confartigianato Nazionale saranno presenti nelle tre giornate della fiera Antonella Simone, responsabile di Confartigianato Turismo e Armando D’Amaro. L’obiettivo della manifestazione romagnola è il sostegno alla politica di destagionalizzare, aumentare il numero di notti e ampliare i confini territoriali. Novità di quest’anno le presentazioni, nell’area speech dello stand di Cna nazionale, di un pacchetto turistico dedicato alla storia del Palio del Golfo e del legame che ha con la città e del Progetto Aida di turismo virtuale inclusivo. Al termine della kermesse tre tour operator provenienti da Stati Uniti e Canada visiteranno la nostra Provincia, in particolare la città di Spezia, Lerici, Portovenere e naturalmente le Cinque Terre alla scoperta delle bellezze paesagistiche ma anche delle tipicità eno gastronomiche e i luoghi di cultura cittadini. "L’associazione Cna è impegnata sul turismo sia a livello locale, regionale e locale - ha commentato il presidente Davide Mazzola - abbiamo costruito percorsi fieristici, in cui proponiamo pacchetti turistici, che integrano attività e territori e partecipiamo a più fiere del turismo: da Parigi a Londra e Milano per sostenere, accompagnare e promuovere le nostre imprese associate". Nutrita anche la delegazione di Confartigianato. Saranno presenti numerosi operatori come Welcome To La Spezia, il consorzio marittimo Turistico Cinque Terre - Golfo dei Poeti e le delegazioni dei Comuni di Portovenere e La Spezia. Molte le iniziative collaterali promosse da Confartigianato, come gli appuntamenti di giovedì 12 ottobre con Roberto Cozzani di Welcome to La Spezia, che parlerà del "Turismo sostenibile e Affitti brevi turistici" e di Andrea Moscatelli di 3dcyber che ci farà esplorare il mondo della realtà virtuale.

Inoltre al TtG di Rimini sarà presente anche l’onorevole Maria Grazia Frijia, vicesindaco della Spezia e assessore al turismo interverrà allo stand Confartigianato sul tema "Importanza e tendenze del turismo enogastronomico nell’Area Vasta del Golfo della Spezia", al quale seguirà la presentazione la degustazione di prodotti del territorio offerti da: Lucchi & Guastalli, Giardigiò, Cantina Luciano Capellini, Baldassini, Bevilà, Mitili & Mitili. La vice sindaco intanto ha inviato un augurio di buon lavoro ai rappresentanti delle associazioni sottolineando la crescita del turismo in città. In attesa dei numeri ufficiali del 2023 infatti l’indicatore è estremamente positivo e supererà quelli dello scorso anno già ottimo e in ripresa soprattutto dopo le due annate difficili".