Metalli pesanti alla Fontana. Scatta la caratterizzazione: "Nessun ritardo nei lavori"

LA SPEZIA

Mercurio, piombo e zinco, trovati in quantità non elevate ma comunque tali da obbligare alla caratterizzazione e alla successiva bonifica dell’area, qualora le analisi preliminari fossero confermate. Accade alla scuola media Fontana di via del Canaletto, che il Comune abbatterà e ricostruirà grazie a un corposo finanziamento del Pnrr: le analisi disposte dagli uffici comunali, prodromiche all’intervento edilzio – si tratta infatti di verifiche rese obbligatorie dal ’protocollo’ in tema di utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – hanno fatto emergere nei terreni circostanti l’edificio scolastico valori oltre i limiti dei tre metalli pesanti. Con l’edificio chiuso da tempo (dallo scorso settembre e fino al completamento dei lavori, gli alunni della scuola media sono stati trasferiti in altri plessi scolastici; ndr) resta comunque il mistero di come siano finiti lì quei materiali inquinanti, dato che l’area fino al secondo Dopoguerra era parte di un grande compendio agricolo, mentre dagli anni Sessanta ha ospitato solo edifici scolastici. Un interrogativo che probabilmente sarà chiarito dai carotaggi che gli uffici comunali hanno disposto nell’ambito del piano di caratterizzazione delle aree, appena licenziato dalla conferenza dei servizi.

Per indagare appieno le aree e capire se l’inquinamento è circoscritto oppure più esteso e profondo, sono stati individuati cinque punti di indagine, di cui due attrezzati con piezometro, e con il prelievo di due campioni di terreno per ogni punto oltre ad un campione di top soil, ovvero di uno strato superficiale di terreno. I campionamenti saranno affidati nei prossimi giorni a una ditta specializzati, con i risultati delle analisi che saranno poi validati da Arpal. I risultati degli esami di laboratorio indicheranno le modalità di bonifica delle aree della scuola di via del Canaletto. Un intoppo sulla via della realizzazione della nuova scuola, i cui lavori – finanziati con 4 milioni di euro dal programma europeo – devono essere realizzati e rendicontati entro il 2026, pena la perdita del contributo?. L’assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino è categorico. "Tale circostanza non produrrà ritardi nella realizzazione dell’intervento né mette a rischio i finanziamenti del Pnrr. Nelle prossime settimane saranno avviati i campionamenti" afferma l’assessore.

Matteo Marcello