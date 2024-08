Mercato, tifosi soddisfatti soltanto a metà: "Mancano un difensore centrale e il bomber"

Nell’ambiente aquilotto si respira un clima di soddisfazione a metà per il mercato fino ad ora condotto dal club bianco: "Pur nell’austerità, è nato uno Spezia discreto che ci potrà regalare qualche soddisfazione. Mancano, però, un difensore centrale e, probabilmente, un bomber. Fiducia in Di Serio". Speranzoso Paolo Fasano, del gruppo Asc: "Tenendo conto che la priorità era quella di abbassare il monte ingaggi, posso ritenermi soddisfatto del mercato dello Spezia. È stato importante aver confermato mister D’Angelo e riscattato Nagy, che è riuscito a dare equilibrio al centrocampo, favorendo le prestazioni di Salvatore Esposito. Sarr, se tornerà ai livelli pre-infortunio, sarà un ottimo primo portiere e Mascardi merita di essere preso in considerazione come secondo. In difesa buono l’ingresso di Aurelio e giusto aver confermato il trio Hristov-Mateju-Wisniewski. A centrocampo, con l’arrivo di Degli Innocenti siamo al completo, sperando in nessun’altra uscita. In attacco credo che Soleri possa creare una bella coppia con Di Serio, non dimenticando Pio Esposito. Per completare il cerchio, vorrei restasse Verde. Sul fronte societario non mi soffermo sulle voci di ipotetici compratori, per adesso abbiamo la famiglia Platek e chi vivrà vedrà. Per questa stagione credo nel raggiungimento dei playoff, perché c’è un gruppo coeso e unito".

Soddisfatto a metà Andrea Borromeo: "Lo Spezia sta facendo il mercato che mi attendevo, ossia sta cercando di muovere parecchio in uscita, mentre i movimenti in entrata sono centellinati. Penso che continui a mancare un vero attaccante da doppia cifra, anche se spero possa essere l’anno di bomber Di Serio. Sarà un campionato complicato, da vivere partita dopo partita, senza porsi nessun obiettivo iniziale se non quello di raggiungere la quota salvezza il prima possibile".

Dello stesso avviso Graziano Mezzadri: "Considerando che la società non aveva soldi o non li ha voluti usare, possiamo accontentarci. Credo che ci leveremo delle soddisfazioni pur nelle sofferenza. Il giocatore che manca è sicuramente una vera punta, mentre credo che Hristov e Bandinelli saranno gli uomini in più". Sorriso a denti stretti per Nicoletta Giani: "Sono abbastanza soddisfatta della squadra, mi sembra che tutti i ruoli siano adeguatamente coperti. Credo che sarà l’anno giusto per Di Serio, Soleri e Bandinelli. Mancano, però, un difensore centrale mancino come richiesto dal mister e forse un attaccante. Vorrei una salvezza tranquilla con qualche giornata d’anticipo e se poi riuscissimo a fare i play-off sarebbe tutto grasso che cola. Se l’idea dei Platek è quella di vendere spero lo facciano il prima possibile, augurandoci che chi subentri ci faccia mantenere la categoria".

Alla finestra Simone Angeli: "L’impalcatura della squadra c’è, vedremo se con i nuovi innesti si riuscirà a incidere di più soprattutto in attacco. Una scommessa su tutte è il portiere Sarr, reduce l’anno scorso da un brutto infortunio, ci auguriamo tutti sia bravo come Zoet. I giocatori su cui punterei di più sono Verde, Pio Esposito e Soleri, nella speranza che soprattutto quest’ultimo si riveli quell’attaccante di peso che è un po’ mancato allo Spezia nella scorsa stagione".