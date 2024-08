MercaPuffo gran successo. Tanti bambini a Valdellora

Grande successo del ’MercaPuffo’, il grande gioco-mercato che al Parco Isola Felice di Valdellora ha coinvolto tanti bambini che si sono divertiti a vendere ed a scambiare i propri tesori: giocattoli, figurine, libri, vestiti e oggetti fai da te. All’arrivo ogni partecipante ha preparato il proprio banchetto, da solo o in società con un amico, ha ritirato alla "banca di Grande Puffo" le prime cinque monete per poi conquistarne altre, superando test sportivi, quiz e prove di ballo e canto, all’insegna del divertimento e della condivisione. Il tutto alla presenza dell’ assessore comunale alle politiche sociali Lorenzo Brogi, della padrona di casa Federica Corsi e delle educatrici della Summer School. Un evento destinato quindi a diventare un appuntamento fisso non solo per il quartiere, ma per tutta la città. "L’idea è molto interessante – sottolinea l’assessore Brogi – perché nasce dal concetto di condivisione in funzione educativa e costruttiva. L’utilizzo di monete finte, costruite dagli stessi bambini in terracotta, assume poi un significato importante perché li educa a dare il giusto valore alle cose, offrendo loro la possibilità di apprezzare la vera bellezza dello scambio. Tutto nell’ottica del gioco e del divertimento che ovviamente non devono mancare mai".

Ilaria Gallione