Meravigliosa vita da cani ’Le avventure di Olivia’ in un libro di illustrazioni

Un libro illustrato con ’Le avventure di Olivia’: Mircalla Broglio porta all’Arci Skaletta Rock Club di via Crispi 168 alla Spezia il libro dedicato al rapporto quotidiano con la propria cagnolina. Oggi pomeriggio alle 18 l’autrice, nata a Como 40 anni fa e ormai spezzina di adozione, darà voce alle proprie passioni: le arti figurative, la scrittura e ovviamente gli animali domestici. Nonostante la laurea in giurisprudenza, fin da piccola ha coltivato l’amore per la pittura e il disegno da autodidatta, che sublima in quest’opera. "Disegnare – spiega Mircalla – è la cosa che mi fa stare meglio al mondo". E racconta questa nuova avventura nel mondo dell’editoria.

"Questa è la mia prima pubblicazione ed è interamente dedicata alla mia bassotta Olivia, ma anche ai miei gatti Lennon, Penny e Gopher, spesso co-protagonisti. Racconto e disegno le avventure di Olivia romanzando la nostra vita quotidiana insieme. Sono felicissima di diffondere con i miei disegni un messaggio di amore, comprensione, fratellanza e accettazione. La morale è sempre quella di ‘spruzzare cuoricini’ nella vita". Un inno alla positività e alla condivisione che con l’arte diffonde un messaggio universale. Nella stessa giornata, nell’Arci Skaletta andrà in scena Il ’Supermarket fantasy Christmas Edition 2023’: non un semplice mercatino, ma una piccola fiera dell’autoproduzione dei talenti locali; parteciperanno: L’Armadio di Rossella, Mammaiuto (fumetti), azienda agricola La Semplice, Marina Bld (creazioni), Maya Handmade (collane e orecchini), Mariarosa art creations, Jenamarie Filaccio (art), Veruska Lusardi (chaos creativo), Catia Castellani (opere) e il nuovo merchandising della Skaletta e del collettivo Non Una di Meno – Lunatica Market, a sostegno della lotta antisessista, antifascista, antirazzista.

C.T.