Mensa, accordo tra Comune e Marina Pasti a 6 euro alla Duca degli Abruzzi

Il piatto piange per gli studenti del campus universitario e del conservatorio là dove l’alimentazione non può essere frutto delle premure della mamma che vive a distanza; in mancanza di mura domestiche alla Spezia, il ricorso a pasti completi è occasionale: portafogli permettendo. A finire nello stomaco sono, per lo più, panini, pizze, focacce e toast. Tutti i giorni non è salutare. Il pesce? Per i più è un sogno, la bistecca una ricorrenza ad andamento settimanale, quando va bene. Potrebbe accadere così ancora per poco. Ieri sono state poste le basi per una svolta. E’ destinata a passare da un assist della Marina Militare agli studenti e quindi alla città sede di università: "La possibilità di fruire della mensa militare dell’ex Maricentro che corrisponde attualmente ai bisogni del personale della Difesa". L’annuncio è dell’assessore comunale Patrizia Saccone che, fra le varie deleghe, ha quelle all’Università e Ricerca e alla Formazione Professionale. A lei ci eravamo rivolti per chiedere il trend delle iscrizioni al campus universitario per poter meglio capire, e rilanciare, i bisogni logistici degli studenti. Impossibile saperlo. E non solo da lei. "Sarà reso noto a breve durante l’audizione del presidente di Promostudi Ugo Salerno da parte della quarta commissione...