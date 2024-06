Meno biglietti, ma stessi turisti: "Così si favorisce il mordi e fuggi’

A tre settimane dal primo incontro, si è nuovamente riunito a Genova il tavolo di monitoraggio sulle nuove tariffe turistiche legate al Cinque Terre Express.

I numeri evidenziano che rispetto al 2023 (dal 18 marzo al 4 giugno) e del 2022 (dal 19 marzo al 4 giugno), si è avuta una riduzione dell’ 8% dei biglietti emessi rispetto al 2023 ma un incremento del 13,6% rispetto al 2022: a conferma del trend di crescita del turismo primaverile. Relativamente al numero delle ‘Carte 5 Terre’ emesse nel 2024, registrata una riduzione del 7% rispetto al 2023 ma un incremento del 84,8% sul 2022. C’è stato un uncremento delle carte plurigiornaliere emesse il 25 aprile 2024 rispetto al 25 aprile 2023: + 39% per la carta adulti da due giorni e +47% per quella da tre giorni. Confcommercio Spezia ha portato avanti le proprie convinzioni già espresse nei precedenti incontri, con il presidente Confcommercio Cinque Terre Gianni Bellingeri e il referente area sindacale Lorenzo Servadei. "E’ troppo presto avere un bilancio degli effetti dell’aumento delle tariffe, ma le sensibili riduzioni della vendita dei titoli di viaggio sembrano confermare i nostri timori: l’aumento delle tariffe non servirà a decongestionare il territorio o a regolare i flussi turistici, registriamo una presenza immutata di gruppi di turisti sbarcati dalle navi da crociera o arrivati in pullman, un turismo mordi e fuggi che non restituisce nulla al territorio. A diminuire sono i turisti di prossimità, che abitano in regioni limitrofe e vengono alle Cinque Terre per una gita fuori porta"