Memorial Leonardo Mussini: Successo per le giovanili Spezia e Apuani a Parma

"Eventi che uniscono, fanno crescere sia tecnicamente che personalmente e lasciano un segno indelebile nel cuore". Soddisfatto Giuseppe Sturlese, il presidente della Dr Ferroviaria Spezia le cui giovanili, unite agli Amici dell’Apuani Rugby Massa, dalla categoria Under 6 alla Under 14, hanno preso parte al 4° Memorial Leonardo Mussini di scena alla Cittadella del Rugby a Parma, organizzato da Zebre Parma e Rugby Parma.

I primi a scendere in campo, la categoria Under 14, 20 le squadre provenienti da tutta Italia e la U14 Spezia Apuani di Paolo Vergassola e Andrea Spadoni, formata dagli atleti Francesco Birga, Andrea Buffa, Fabrizio De Santis, Nicholas Cinquini, Noah Toffi, Nicholas Peroncini, Elia Balestri, Daniele Lanforti, Francesco Marchini, Elia Casella, Hamza Darki, Silvio Santucci, Edoardo Cordenos, Luca Spadoni, Luca Pellegrini, Matteo Landi, Alessio Bertella, hanno avuto modo di confrontarsi con squadre di un certo calibro.

Ottima prestazione per la Under 12 guidata da Leonardo Marchesin e Alessandro Giannini, che nel confronto con 25 squadre si è piazzata al 10° posto. "I ragazzi hanno affrontato questa esperienza – dichiara Marchesin – con grande voglia e impegno mettendo in mostra un ottimo rugby". Nel girone di qualificazione hanno ottenuto vittorie contro Ivrea (2-0), Faenza (4-0) e Botticino (1-0), pareggiando 1-1 con Noceto, passando come secondi solo per differenza mete, qualificandosi così al girone per il piazzamento dal 6° al 10° posto. Nella seconda parte gli esiti delle gare li hanno posizionati al decimo posto.

Partecipanti Spezia: Mattia Antonioli, Dario Azzarini, Iñaki Hereñú, Ashley Marchesin, Samuele Scarpuzzi, Diego Varone, Diego Marcobello, Jacopo Galeotti. Partecipanti Apuani: Niccolò Boschi, Mustapha Samb, Matteo Larocca, Filippo Giannini, Niccolò Precisi, Alessio Dantongiovanni, Christian Ballerino, Teo Amato.

Discreta prestazione anche per la Under 10 Spezia Apuani di Marco Sturlese e Alessandro Perna, che si posiziona al 19° posto su 27. Formazione Under 10: Penelope Marchesin, Giovanni Bucca, Leonardo Bertoli, Filippo Marchini, Jacopo Garibaldi, Ettore Scattoni, Roberto Lattarulo.

Gioiosa esperienza per i giovanissimi Under 8 Spezia Apuani guidati da Giuseppe Sturlese che si piazzano al 24° posto. Partecipanti Spezia: Rodrigo Maggiani, Tommaso Cozzani, Marco Terzi, Albwin Germelli, Giove Mura, Jacopo Salis, Leonardo Cimino. Partecipante Apuani: Michele Spadoni.

Fra giochi motori e più di un’ora di partite, come riferisce coach Alberto Rossi, presenti anche i giovanissimi Under 6 Daniele Rossi, Christiano Polidoro e Gregorio Bucca.

Marco Magi