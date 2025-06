Illuminazione pubblica. Prosegue la riqualificazione degli impianti sul lungomare

Avanzano a Lerici i lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica in tutta la zona del lungomare, tra Piazza Garibaldi ed il Lido. Nei mesi scorsi sono stati sostituiti i lampioni nel tratto dell’Erbetta dove sono stati posati nuovi pali e realizzati i nuovi cavidotti dell’impianto di illuminazione che rispondono alle vigenti normative in termini illuminotecnici. "Parimenti – spiega Marco Russo, assessore ai lavori pubblici – nel lotto di passeggiata interessato dalla riqualificazione, sono stati sostituiti anche tutti i corpi luminosi sia lato mare che lato strada, dove ne sono stati aggiunti di ulteriori".

I lavori hanno riguardato anche il resto del lungomare Vassallo, dove sono state cambiate tutte le lanterne artistiche sul muretto dall’hotel Shelley fino a piazza Garibaldi, mentre lungo via Roma sono stati installati nuovi impianti per l’illuminazione di strada e marciapiedi. Ulteriori interventi di integrazione di corpi illuminanti rispetto a quelli esistenti, sono in programma per belvedere Stefanini e per i giardini di Lerici, così come anche per salita Falconara; in altre zone sono allo studio soluzioni progettuali di integrazione della rete.

"Gli investimenti realizzati sul territorio comunale dal settembre 2017 hanno consentito la riqualificazione di oltre 2200 punti luce con lampade a led e progettate per ridurre l’inquinamento luminoso, ottenendo risparmi energetici superiori al 65% e impianti adeguati alle normative. L’importo complessivo dell’investimento si aggira attorno al milione e mezzo di euro in gran parte finanziato dal risparmio energetico dovuto all’efficientamento. In sostanza, i soldi stanziati dal bilancio comunale per pagare le bollette e risparmiati grazie all’efficientamento, sono stati reinvestiti sul territorio nella riqualificazione. Step by step verranno completate tutte le opere ed i servizi relativi e funzionali alla riqualificazione del lungomare che vedrà le opere del terzo lotto ripartire entro la fine dell’anno" conclude Russo.