"Il meteo ha influito nel ritardo dei lavori"

I ritardi sulla tabella di marcia prevista per la costruzione del nuovo ponte di via Falcinello sono stati determinati dalle sospensioni dei lavori. La spiegazione, dopo il sit in di protesta organizzato dai residenti della zona che hanno atteso la scadenza della data di presunta consegna dell’infrastruttura per scendere in strada, arriva dall’assessore Giorgio Borrini.

“La sospensione dei lavori avviene nelle fasi che coinvolgono l’alveo del torrente colmo d’acqua, non è una scelta politica. E’ una decisione tecnica, assunta da chi ha le competenze e le responsabilità per farlo. Quando si parla di cronoprogramma, i giorni di lavoro non indicano quelli solari, ma effettive giornate operative. Se un’opera prevede un numero determinato di giornate e si verifica una sospensione per condizioni meteo eccezionali quei giorni non si annullano: si sospendono e si recuperano. È scorretto parlare genericamente di ritardo quando la sospensione è giustificata e autorizzata. Comprendiamo i disagi dei cittadini, che ascoltiamo con rispetto e attenzione. Ogni giorno chiediamo di ridurre i tempi e contenere, per quanto possibile, gli inevitabili disagi che ogni cantiere comporta. Restiamo al fianco della comunità con serietà e determinazione. E porteremo a termine un’opera fondamentale per la sicurezza e il futuro del quartiere e di tutta Sarzana".

Nelle prossime settimane l’amministrazione incontrerà i residenti della zona interessata per gli aggiornamenti dell’intervento.

Massimo Merluzzi