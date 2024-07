"Memoria e speranza". Il Lerici Music Festival parte a Villa Marigola

Memoria e speranza il tema dell’ottava edizione del Lerici Music Festival che inaugura stasera a Villa Marigola. Sul palco, dalle 21.15, si esibiranno, nella serata dal titolo ‘Abismo, ossia La Fine dei Tempi’, con musiche di Olivier Messiaen (Quatuor pur la fin du temps), Alexander Bedenko al clarinetto, Alberto Bologni al violino, Alexey Zhilin al violoncello e Massimo Spada al pianoforte. Bedenko nel 2019 ha pubblicato il suo acclamato album di debutto su Orchid Classics con Kyril Zlotnikov e Itamar Golan, nonché l’album ‘Finding Home’ su Sony Classics nel 2022. Nel 2021, l’edizione Muzyka ha pubblicato in tutto il mondo le trascrizioni di Alexander Bedenko dell’album di brani di Cajkovskij per clarinetto e pianoforte; Bedenko è stato invitato da Riccardo Muti come clarinettista principale ospite per il tour europeo della Chicago Symphony Orchestra. Tra i violinisti più versatili della sua generazione, Bologni affronta un repertorio solistico e da camera che affianca ai capolavori più noti rarità e riscoperte nonché una nutrita serie di composizioni di autori contemporanei, spesso a lui dedicate o da lui commissionate. Uno dei violoncellisti russi più talentuosi e riconosciuti dei nostri tempi, Zhilin si esibisce regolarmente non solo come acclamato solista in Russia, Giappone, Corea ed Europa, ma anche come membro del Quartetto David Oistrakh e primo violoncello solista dell’ensemble MusicAeterna sotto la direzione di Teodor Currentzis. Il pianista Spada è risultato vincitore assoluto in numerosi concorsi, quali il ‘J. S. Bach’ di Sestri Levante; docente di pianoforte al Conservatorio Morlacchi di Perugia, dal 2020 insegna a Roma alla Avos Project, scuola di cui è uno dei fondatori e direttori artistici. Tra gli eventi firmati Lerici Music Festival, ad arricchire il cartellone 2024, una serie di iniziative collaterali, la prima oggi, alle 18.30, a Villa Marigola, ‘George e Ira’, una conferenza/concerto di Giuseppe Bruno, direttore del Conservatorio Puccini. Biglietti per il concerto acquistabili al boxoffice, nella sede del festival in via Giannoni 6, a Lerici, e online sul circuito Vivaticket. Info: 379 1379677 o sul sito www.lericimusicfestival.com. Marco Magi