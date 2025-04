Mediterraneo, ponte tra culture, per la Notte del liceo classico Costa

Il liceo Costa, domani dalle 18 alla mezzanotte riapre le sue aule e i suoi locali per la ‘Notte nazionale del liceo classico’, una serata evento, espressione della creatività degli studenti del liceo. Il tema di quest’anno sarà legato al Mediterraneo, ponte tra culture luogo di scontro e incontro in cui si sono affacciate le prime grandi civiltà. Anteprima dell’appuntamento il consueto flashmob, alle 17.15 in piazza Verdi, con una festosa coreografia degli studenti delle classi prime, poi cerimonia d’apertura alle 17.45 con il balletto ‘sulle scale’, che accompagnerà il pubblico dentro "Un mare... di esperienze" (questo è il titolo della notte del liceo). Dopo il saluto del dirigente scolastico Franco Elisei e delle autorità presenti ci sarà la proiezione del video ed inno dell’evento a cui parteciperanno quasi 350 Licei classici italiani e ben 14 licei stranieri nei quali si promuove lo studio del latino e del greco antico. Nei locali del Costa, dalle 17.50 alle 20.15, il pubblico potrà assistere a lezioni-performance di argomento classico, lingue straniere (tedesco e inglese), scienze, fisica, matematica, arte, e riflessioni di educazione civica. Tutte le esibizioni sono approfondimenti ed esperienze svolte dagli studenti durante quest’anno scolastico. Sono più di 150 i ragazzi coinvolti in prima persona – con referente la professoressa Claudia Foce – , a cui si aggiungono gli studenti che si occuperanno del servizio d’ordine e delle funzioni di ricevimento. La lezione di apertura, dopo i saluti del dirigente, sarà lasciata a Niccolò Manicardi, special guest ed ex allievo, con un’esibizione sull’antico strumento della lira greca. La consueta chiusura di serata, alle 20.30, sarà in Sala Dante, con il concerto ‘Classico... ma non troppo’ in cui si alterneranno performance di canto, musica classica e pop rock, coreografie di danza e letture. Il gran finale sarà dato dalla lettura drammatizzata di un testo poetico in greco: quest’anno, un Notturno della poetessa Saffo.

m. magi