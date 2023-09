Meditazioni musicali. Il concerto di organo al Santuario di S. Antonio

‘Gaggiola in musica, meditazioni musicali al santuario in occasione dei 60 anni dell’organo Zanin’ è un progetto caro ai frati del santuario e all’organista Davide Lucchi, ovvero chi si occupa del servizio musicale durante le celebrazioni e le funzioni religiose. Il Santuario di Sant’Antonio a Gaggiola apre con questa interessante kermesse, in occasione dei festeggiamenti di San Francesco d’Assisi. Tre date, la prima fissata per oggi, alle 19, durante la quale si esibirà il maestro Paolo Tagliaferri. Il noto musicista romano vanta un vasto curriculum: innanzitutto ha fatto parte della Cappella musicale pontificia ‘Sistina’ diretta dal maestro Giuseppe Liberto prima come puer cantor, poi come pianista e organista accompagnatore e da settembre 2019 collabora in essa con il direttore monsignor Marcos Pavan.

Diplomato in organo ha proseguito la sua formazione con celebri maestri quali Francesco Cera, Edoardo Bellotti, Jacques van Oortmerssen e William Porter, è stato maestro e direttore del coro Ars Gregoriana, poi organista titolare (e ora emerito) della chiesa di Santa Maria ai Monti, mentre dal 2014 (al 2022) è stato primo organista della Basilica papale di Santa Maria Maggiore, oltre ad aver fondato, insieme ad alcuni cantori della Cappella liberiana, la Schola cantorum ‘Dei Genitrix’. Il programma che verrà eseguito sulle tastiere dell’organo Zanin del Santuario, oggetto lo scorso anno di una importante e urgente manutenzione straordinaria, è variegato e comprende musiche del repertorio barocco inglese e tedesco, per concludere con due brani di Liberto e Miserachs, amicizie storiche del maestro Tagliaferri e celebri compositori di musica liturgica. I prossimi appuntamenti sono programmati poi per domenica 1° ottobre quando si esibirà proprio il maestro Davide Lucchi, organista del Santuario, e infine domenica 8 ottobre con Luca Grosso, laureando in Organo, però già conosciuto e apprezzato nel mondo organistico. L’entrata agli eventi è libera.

Marco Magi