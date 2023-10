Medico della Vespucci muore in un incidente

Il tenente di vascello Daniele Marino, 28 anni, imbarcato su nave Vespucci in qualità di medico di bordo, ha perso la vita ieri in un incidente stradale. La tragedia è avvenuta durante la sosta in porto della nave a Fortaleza, in Brasile. In corso da parte delle autorità locali le verifiche del caso per stabilire le dinamiche dell’incidente. "La famiglia è stata avvisata e la Marina è vicina ai familiari garantendo ogni necessario supporto" cita una nota della Marina Militare. La Vespucci in questi giorni ha partecipato ad un’esercitazione con una pattuglia della Marina militare brasiliana e ha anche ospitato l’incontro scientifico “Italia Brasile sulle orme di Amerigo Vespucci, dal Mediterraneo all’Atlantico“. Messaggi di cordoglio per la tragica scomparsa del giovane tenente di vascello sono arrivati, fra gli altri, dal ministro della difesa Guido Crosetto e dal presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei "come rappresentante delle Istituzioni ma, soprattutto, da collega ufficiale medico".