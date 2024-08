Medici e pediatri. L’elenco per le famiglie

Tanti medici e pediatri hanno cessato l’attività nei tre Distretti 17 “Riviera e Val di Vara”, 18 “Del Golfo”, 19 “Val di Magra”. Per andare incontro alle famiglie Asl5 ha ottenuto dalla Regione "l’incremento del massimale di scelta, su base volontaria, di medici e pediatri convenzionati". Questo l’elenco dei medici e pediatri che possono accogliere nuovi assistiti.

Riviera Val di Vara

Medici: Enrico Lazzerini ambulatorio a Beverino via Aurelia 1 e Riccò del Golfo, via Aurelia, 107. Gino Lintura ambulatorio Riccò del Golfo, via Roma, 20 e Pignone, via Casale, 89 (sede del Comune). Carmine Santoro ambulatorio a Riccò del Golfo, via Aurelia, 212. Pediatri, Franca Lazzini Follo, via Europa, 24 e Ceparana, via Garibaldi, 25. Guido Marinelli Levanto, via Marconi 2 , Deiva Marina, piazza del Comune e Brugnato, via Bertucci, 27 Gloriana Pelizzi Bolano via Vecchia.

Golfo

Pediatri. Livio Fattorini Lerici, Via Turini, 23, Spezia, stradone Doria, 153. Annunziata Ida Candela Spezia, via Chiodo, 151. Massimo Fedi La Spezia viale Italia 74. Mara Ferrari Spezia, corso Cavour 339 , via Veneto, 219

Val di Magra

Medici. Maura Brondi Arcola, via Aurelia Nord 11. Ottaviana Podestà Romito via Canonica, 28 e Sarzana, via Papa Giovanni XXII, 48. Cosetta Botta S.Stefano via Cisa Sud, 88 e via Spadoni, 1. Mario Quadrelli Santo Stefano via Cisa Sud, 246, Sarzana, via Landinelli, 36. Alessio Romeo Santo Stefano via Cisa Sud, 88 e via Cisa vecchia, 161. L’elenco dei nedici e dei pediatri, con relativi orari di apertura ambulatori, è consultabile anche sul sito di Asl 5 www.asl5.liguria.it