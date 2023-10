Mediateca La Spezia: il 'Coming soon' sui social

Protagonista di un’interpellanza e in attesa di riaprire alla proiezione dei film. Parliamo della mediateca regionale ’Sergio Fregoso’. "Stiamo lavorando", dichiara laconicamente il sindaco Pierluigi Peracchini interpellato per fornire delucidazioni. E contestualmente, sui profili social dell’istituzione culturale appare un confortante ‘Coming soon’: "Conto alla rovescia per il lancio della stagione cinematografica 20232024 alla sala ex Odeon della mediateca. Siamo al lavoro per offrire a tutta la città il meglio del cinema con una grande inaugurazione, eventi, attività e laboratori per promuovere la cultura del cinema e del guardare i film al cinema, e per prepararci alla prossima estate con il cinema all’aperto e itinerante. Stay tuned!". Intanto Andrea Montefiori del Pd, interpella il sindaco per sapere se siano stati richieste a Regione Liguria risorse per la digitalizzazione dei contenuti presenti nella mediateca, e non solo. "Poi, se l’amministrazione stia pensando all’assunzione, o alla collaborazione esterna , di specifiche figure tecniche da destinare all’ex Odeon e più in generale ai Servizi culturali – prosegue Montefiori –. Se, inoltre, intenda programmare, all’interno della mediateca, eventi e iniziative coerenti con la funzione del luogo, senza renderlo di fatto un surrogato di Sala Dante o di quello che era il centro Allende. E infine, se la stagione cinematografica avrà un seguito anche nel biennio 20232024 (su Facebook, da alcuni cittadini, è stata più volte paventata la possibilità che ciò non si concretizzasse, ndr.), prevedendo eventualmente, insieme alla programmazione commerciale, anche la proiezione di pellicole d’essai".

m. magi