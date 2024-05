Medaglia per Benedetto

La ricerca dell’artista spezzino Andrea Benedetto è, da tempo, interessata all’area della pittura e della scultura, senza mai omettere una considerevole sensibilità poetica. E per lui è arrivato il momento di ricevere un significativo riconoscimento dalla città polacca di Wadowice, dove il 18 maggio, la sua opera ‘Fides et ratio’, è stata accolta nelle collezioni del locale Museo della Casa Famiglia del Santo Padre Giovanni Paolo II. All’artista è stata consegnata la medaglia coniata dall’amministrazione cittadina di Wadowice in occasione dei 104 anni dalla nascita di Karol Wojtyla. Benedetto ha realizzato la scultura, oggetto della generosa donazione, ispirandosi al seguente pensiero del papa polacco: "Fede e ragione sono come due ali con le quali lo spirito umano si eleva alla contemplazione della verità", pregnante metafora che avvia l’omonima enciclica del 1998, tredicesima del suo straordinario pontificato.

Il critico Valerio P. Cremolini, già autore di testi riguardanti altri lavori di Benedetto, rileva "che il tema elaborato dall’artista suscita ampie riflessioni, attualizzando il dualismo fede e ragione al centro di costruttivi confronti tra pensatori di ogni tempo". "La scultura – prosegue Cremolini – riafferma l’indubbia estrosità di Benedetto, particolarmente attento alle problematiche esistenziali e a suo agio nell’amalgamare con esiti formalmente ineccepibili materiali insoliti (una stecca da ombrello, fil di ferro, spago, garza, carta. detriti, ecc.), che concorrono a dare espressività alla sua Fides et ratio. Spontaneo è il richiamo all’Arte Povera, sia per la semplicità degli elementi di recupero di cui si compone sia per la concettualità che svela, delegata al libro, immagine lampante del sapere, ed agli occhiali, simbolo del guardare fuggendo dalla superficialità. L’accoglienza ricevuta da Benedetto nella città natale dell’amato pontefice è un forte incoraggiamento per continuare a dare visibilità alla sua impegnativa esperienza artistica". Proprio nei giorni scorsi, inoltre, Andrea Benedetto – nato alla Spezia nel 1965 – ha dato alle stampe il catalogo biografico ‘Percorso d’artista’ dal quale emergono bene alcune sue impostazioni di fondo: come quella che l’arte nasce da un sentimento e, per le persone credenti, dalla ricerca dei valori fondanti della fede.

Marco Magi