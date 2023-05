Maxi concorso nell’Asl1 Posti per 436 infermieri

In Liguria c’è un maxi concorso per infermieri indetto dall’Azienda socio sanitaria Ligure 1 Imperiese di Bussana di Sanremo che prevede la copertura di 436 posti fra Asl1, Asl2 e Istituto Giannina Gaslini. Nel dettaglio, sono 120 posti per Asl1, 240 posti per Asl2, 30 posti in pediatria per il progetto Gaslini diffuso nell’area di pertinenza dell’Asl1 altri 46 in pediatria per il medesimo progetto nell’area di pertinenza dell’Asl2. I candidati devono indicare per quale azienda, istituto e area intendono partecipare, possibile esprimere più di una preferenza. Oltre ai requisiti generici per l’accesso al pubblico impiego, serve laurea triennale abilitante alla professione sanitaria in infermieristica o titoli equipollenti oltre all’iscrizione al relativo Albo Professionale. Nel caso in cui il numero di domande sia molto elevato, l’Azienda si riserva di procedere a forme di preselezione, che potranno consistere in quesiti a risposta sintetica o quiz a risposta multipla, su argomenti di carattere generale o su materie attinenti al profilo a concorso. Domanda entro il 1° giugno sul portale https:asl1liguriaison.iscrizioneconcorsi.it