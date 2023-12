Masterpranzo al teatro tenda

Sono ancora aperte le iscrizioni al pranzo dell’amicizia e della solidarietà in programma domenica 17 dicembre alle 12.30 al teatro tenda di Castelnuovo Magra organizzato dall’associazione ’Insieme per i diritti dei nostri figli’ e dagli Amici del Giacò, in collaborazione con Radio Rogna. Una giornata speciale perchè a realizzare il ’Masterpranzo’ saranno impegnati Nicholas Bianchini, Pietro Adragna e Mime, protagonisti del format televisivo di successo Masterchef 11. Con loro Francesca Filippone, Nicola Longanesi ed Edoardo Franco vincitore dell’edizione Masterchef12. Durante la giornata si alterneranno sul palco anche cantanti e ballerini. Saranno poi allestiti i mercatini natalizi con regali e sorprese. Il ricavato della giornata, 40 euro per gli adulti e 20 per i bambini fino a 12 anni, sarà devoluto per sostenere le tante iniziative benefiche delle associazion. Per le prenotazioni contattare i numeri 331-8725265; 339-5692524.