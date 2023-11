Mascherine ai volontari. Dono alla Croce Verde

PIGNONE

Milleottocento mascherine Ffp2 donate da Confcommercio alla Croce Verde di Pignone: un modo per esprimere sostegno agli operatori dell’associazione benemerita e ai volontari. L a consegna è avvenuta nella sede di via Casale. "Un piccolo gesto ma dall’alto valore simbolico. Un modo per offrire alla Croce Verde di Pignone la nostra massima disponibilità per ogni iniziativa futura che intendano mettere in piedi" hanno commentato il responsabile di Confcommercio Pignone Enrico Bella e il direttore di Confcommercio Roberto Martini. "Quello della Croce Verde è un servizio essenziale per il Comune di Pignone sia dal punto di vista sociale sia da quello assistenziale – ha detto il sindaco Ivano Barcellone –. Rappresenta un presidio territoriale non indifferente perché ha molti iscritti e soprattutto tanti volontari, che svolgono un compito encomiabile. L’associazione è operativa h 24 e serve un territorio molto vasto: dalle Cinque Terre ai Comuni limitrofi della Val di Vara". "Ringraziamo Confcommercio per questo gesto che non è solo simbolico. Le mascherine infatti rappresentano un presidio di protezione individuale importanti soprattutto per i nostri pazienti più fragili sia per noi soccorritori – ha detto Silvio Bordigoni, consigliere della Croce Verde di Pignone –. Colgo l’occasione per ringraziare il Comune di Pignone che ha messo a disposizione della nostra associazione una nuova struttura riscaldata che prima non avevamo. Negli ultimi quindici anni siamo cresciuti molto, soprattutto grazie ai tanti giovani preparati che hanno deciso di dedicare gran parte del proprio tempo al volontariato".