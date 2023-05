Mario Ghini: "Più risorse per la Liguria"

"Servono più risorse per la sanità ligure. A chiederlo è Mario Ghini segretario generale di Uil Liguria dopo un incontro in Regione tra le organizzazioni sindacali confederali e l’assessorato alla sanità sui temi che affliggono il comparto: dalle scarse risorse alla realizzazione e applicazione del piano socio sanitario, dalle criticità dei servizi resi alla cittadinanza alla stabilizzazione degli organici che vanno rinforzati. Con Ghini erano presenti il segretario regionale Alfonso Pittaluga e la segretaria generale Uil Pensionati Alba Lizzambri. "Occorre costruire un percorso di condivisione e confronto attraverso un patto sociale tra sindacati confederali e Regione per individuare i fabbisogni e per poter agire sul livello nazionale in modo da attrarre maggiori risorse – spiega Mario Ghini –. Viste le criticità nella nostra regione, a partire dai bisogni della popolazione anziana, occorre che venga assegnata alla Liguria una maggiore fetta del fondo del riparto nazionale, altrimenti non saremo in grado di tener fede alle azioni inserite nel piano regionale socio sanitario, piano su cui è necessario un confronto costruttivo e di condivisione degli obiettivi". E aggiunge – "I contratti sono bloccati da12 anni, esiste un mancato inserimento della professione come lavoro gravoso e usurante. Non possiamo più accettare il blocco del turn-over, stipendi tra i più bassi d’Europa, turni massacranti dovuti alla grave mancanza di personale". La Uil intende andare fino in fondo a queste annose questioni. Positiva, invece, la proposta dell’assessore regionale Angelo Gratarola di incontrare Uil Cisl e Cgil una volta al mese per affrontare con ordine i problemi.