Marini Organic Trio suona al Terminus

Spazio al Marini Organic Trio domani dalle 21, al Terminus Cafè di via Paleocapa. Tra le formazioni musicali del clarinettista pistoiese Michele Marini si inserisce il progetto dal nome emblematico, con protagonista indiscusso l’organo. Non il classico organo, ma il caratteristico Hammond, strumento elettronico, dal timbro vibrante ed energico, non consueto da scoprire in formazioni jazz. Alla guida della sezione ritmica c’è Lorenzo Frati, giovane pianista -compositore ed Emiliano Barrella, batterista napoletano con alle spalle anni di studio e lavoro in prestigiose scuole jazz campane e toscane. Grazie a questo impasto di sonorità ricercate e variopinte nel 2017 nasce ‘Quintauro’ (Visage Music / Materiali Sonori) che conferma il grande impatto emotivo e trasversale del trio.

Info: 349 1600927.