’Mare Fuori’ all’outlet con Carmela e Mimmo

Chiude in bellezza, il Brugnato 5Terre Outlet Village i festeggiamenti per il suo decimo anniversario. Un mese ricchissimo di eventi e iniziative speciali che culmineranno oggi, con lo speciale appuntamento dedicato a ‘Mare fuori’, che vedrà la presenza di Giovanna Sannino e Alessandro Orrei, gli attori che interpretano gli amati personaggi di Carmela e Mimmo. I due protagonisti della serie-evento targata Rai, che tanto successo sta riscuotendo, a partire dalle 16 racconteranno la loro esperienza sul set e saranno a disposizione per foto nell’area meet & greet, accessibile tramite pass che verranno distribuiti gratuitamente su eventbrite.it. ‘Mare fuori’ racconta di giovani napoletani esplorano l’amicizia, l’amore e i sogni di un futuro migliore in un carcere minorile a picco sul mare. Oggi sarà inoltre l’ultimo giorno in cui sarà a disposizione dei visitatori il caratteristico Trenino del Golfo dei Poeti, che collega gratuitamente l’Outlet Village al centro di Brugnato, permettendo a tutti di unire lo shopping alla possibilità di ammirare le bellezze di uno dei più bei borghi del Levante ligure.