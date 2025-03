’Mare e filosofia’ con Bologna

Il mare nell’Ariosto e nei poemi cavallereschi è il tema che Corrado Bologna porta in dote al festival ‘Il mare filosofia e poesia’, con la lectio dal titolo "...al tempo che passaro i Mori/d’Africa il mare’, un verso tratto dal proemio dell’Orlando furioso. L’incontro avrà luogo domani, alle 17, nella Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio a Genova, in via della Mercanzia, per proseguire con il suo intervento la quarta edizione della rassegna creata da Sergio Maifredi con Teatro Pubblico Ligure per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, sostenuta dal Comune di Genova. Corrado Bologna, filologo, già professore ordinario di Letterature romanze medioevali e moderne alla Scuola Normale Superiore di Pisa, farà dunque da guida nel mare di Ludovico Ariosto, raccontando la cultura e mescolando ambiti, generi e epoche. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria alla mail [email protected] o al numero di telefono 351 4472182.