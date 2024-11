Marangoni a ’Libriamoci’

Cala oggi il sipario sulla quattordicesima edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’. Gli appuntamenti (tutti gratuiti, con posto prenotabile sul sito www.libriamocisp.it) iniziano alle 10.30 in mediateca regionale ligure con un laboratorio didattico a cura di David Conati, con disegni dal vivo di Gianluca Passarelli e il supporto tecnico di Paolo Canova. Il laboratorio, consigliato per bambini dagli 8 agli 11 anni, ha come titolo ‘Salviamo l’ambiente e l’energia’. Autore e compositore, ‘katalizzautore’, traduttore e scrivente in genere, Conati ha firmato oltre trecento testi teatrali, alcuni dei quali premiati a importanti festival nazionali e altri tradotti in diverse lingue, che sono stati portati in scena da Anna Valle, Antonio Cornacchione, Amanda e Stefania Sandrelli, Antonio Catania, Nathalie Caldonazzo, Francesco Branchetti, Corinne Clery, Max Paiella, Marino Bartoletti, Sofia Ricci, Nini Salerno. In ambito musicale ha collaborato con Tito Schipa Jr e Oscar Prudente, producendo diversi gruppi indipendenti e aggiudicandosi il Premio Pavanello. Nel campo della narrativa è stato due volte semifinalista al Premio Bancarellino, due volte finalista al Premio Minerva Giuliano e vincitore del Premio Città di Mesagne sezione narrativa per ragazzi. Si prosegue nel pomeriggio con il primo incontro alle 17, nella stessa locatoin, con Roberto Francavilla che presenta il suo libro ‘Città senza demoni’ (il suo primo romanzo), in dialogo con Maria Luisa Spinogatti. Francavilla è professore ordinario di Letteratura portoghese e brasiliana alla Scuola di Scienze umanistiche dell’Università di Genova dopo essere stato per molti anni docente dell’Università di Siena. Oltre a varie traduzioni, per Feltrinelli ha curato ‘Il secondo libro dell’inquietudine’ di Fernando Pessoa e ‘Tutti i racconti’ di Clarice Lispector. Di seguito, alle 18.30, i protagonisti della giornata sono Stefano Dal Bianco, Premio Strega Poesia 2024, e la poetessa Beatrice Zerbini, con il dialogo ‘Nostalgia di futuro. Una sera come tante’, che si incontrano per una lettura a voce alta dei propri componimenti al poeta spezzino Giovanni Giudici, a 100 anni dalla nascita.

Alla sera, l’evento conclusivo sarà alle 21 al Teatro Civico con ‘Stand-up poetry’ di Lorenzo Marangoni, campione italiano di poetry slam nel 2021 e l’anno successivo addirittura sul primo gradino del podio mondiale.

Marco Magi