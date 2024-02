Confartigianato organizza il corso per manutentori del verde, figura qualificata che necessita di un percorso di formazione appositamente studiato. Il corso prenderà avvio il 4 marzo, al termine verrà rilasciato l’attestato di qualifica professionale riconosciuto a livello nazionale. La durata del corso è di 180 ore totali, delle quali 120 di lezioni teoriche nella la sede in via Fontevivo 19 e 60 di lezioni pratiche in un’azienda agricola, con frequenza obbligatoria. Per informazioni Ufficio Formazione Confartigianato, numero di telefono 0187286604-69 mail [email protected]