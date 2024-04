Mantegazza, lavori conclusi. Investito oltre un milione per la messa in sicurezza

Più di un milione di euro di lavori per riconsegnare alla comunità di San Terenzo una scuola efficiente e sicura. Nel borgo del Comune di Lerici sono finalmente giunti al termine i lavori di ristrutturazione della scuola media Mantegazza. L’edificio è pronto ad ospitare i ragazzi dal prossimo anno scolastico, in locali ora adeguati alle esigenze didattiche attuali. Nella prima parte del cantiere sono state realizzate le opere relative all’adeguamento sismico dell’intera struttura e alla predisposizione delle fondazioni per la possibile sopraelevazione di un piano. In corso d’opera il Comune si è aggiudicato un bando Pnrr per interventi di efficientamento energetico che ha permesso il finanziamento anche di nuovi impianti elettrici, termici e antincendio. Nell’occasione del rifacimento della struttura, infatti, sono state ristudiate le dimensioni delle aule e le dimensioni delle finestre per garantire corretti rapporti aereoilluminanti al fine di migliorare la qualità delle attività scolastiche. Nelle prossime settimane verrà completata l’installazione dell’ascensore e le sistemazioni esterne che prevedono la realizzazione dell’area ricreativa da destinare alla scuola materna. L’investimento complessivo ammonta a oltre 1,1 milioni di euro dei quali circa 650 mila sono finanziati con il piano nazionale di ripresa e resilienza. Per permettere la realizzazione dei lavori, le classi delle medie santerenzine sono state temporaneamente trasferite e Lerici.

"Gli edifici scolastici sono stati la priorità di questa amministrazione che negli anni ha provveduto a investire ingenti somme nelle strutture dislocate sul territorio comunale; sono stati finanziati interventi importanti che permettono oggi di avere strutture adeguate alle normative vigenti in materia di sicurezza antisismica e antincendio ed anche alle esigenze di queste nuove generazioni di studenti, con mobilio e apparecchiature tecnologiche funzionali" spiega Marco Russo, vicesindaco con delega ai lavori pubblici, che sottolinea come "la consegna della Mantegazza all’Istituto Comprensivo Isa 10 è un ulteriore tassello nel riassetto del patrimonio comunale che l’amministrazione ha intrapreso da tempo che oggi vede molti spazi restituiti alla scuola ed una maggiore funzionalità del servizio scolastico". Nel corso dei due mandati di Paoletti sul patrimonio dedicato alla scuola sono stati investiti quasi 5 milioni di euro che hanno reso tutti i plessi scolastici in linea con le normative antisismiche e dell’efficientamento energetico; cifra a cui vanno sommati all’incirca centomila euro annui dedicati alle manutenzioni ordinarie degli edifici. "Un impegno grande che abbiamo assunto con responsabilità e che continueremo a mantenere con le nostre famiglie perché la scuola sia prima di tutto sicura" conclude Russo.