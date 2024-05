Mangialonga Passeggiata lungo i sentieri della vallata di Levanto

Ritorna la ‘Mangialonga’, la passeggiata lungo i sentieri della vallata di Levanto con sosta nei borghi per la degustazione dei piatti della tradizione locale e animazione musicale. La manifestazione, in programma domenica, è curata dal consorzio turistico ‘Occhio blu - Visit Levanto’ con il patrocinio del Comune di Levanto e la collaborazione di oltre un centinaio di volontari, che si dedicano alla pulizia dei sentieri, all’assistenza lungo il percorso, alla preparazione dei menu e alla distribuzione dei piatti. Il ritrovo è fissato alle 9 in piazza del Popolo (davanti alla Loggia medievale), per la consegna dei tagliandi, il primo gruppo partirà alle 11. Queste le tappe con i rispettivi menu: Ridarolo, focaccia con la salvia; Fontona, crostino con ‘brandacuiun’; Chiesanuova, torta di verdure alla ligure; Legnaro, trofie al pesto; San Bartolomeo, acciughe impanate fritte; Pastine, stufatino di vitello alla ligure; Vignana, fave e pecorino; Lerici, ricotta fresca e miele; Piazza del popolo, ciambellone dolce e limoncino. Non mancherà il vino, che potrà essere assaggiato anche nelle numerose cantine dei residenti, che come sempre accoglieranno gli escursionisti con spuntini a base di salumi e formaggi, che integreranno il menu vero e proprio. La manifestazione è aperta a un migliaio di partecipanti, che possono iscriversi all’Ospitalia del mare (pagamento solo in contanti), aperto ogni giorno dalle 8 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 o con bonifico bancario sul conto Crédit Agricole intestato al ‘Consorzio Turistico Occhio Blu’ (Iban IT20S0623049781000043421577) causale ‘Mangialonga 2024’ con numero di persone (tra adulti, ragazzi e bambini) con un nominativo di riferimento. La ricevuta va inviata alla mail [email protected]. I biglietti costano 35 euro, 20 per i ragazzi da 4 a 12 anni, gratis per i bimbi sotto ai 4 anni.

m. magi